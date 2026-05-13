Mantiene abierta agenda de conferencias la Coordinación Municipal de Derechos Humanos

Ofrece la charla gratuita: “Desromantizando la maternidad: cuidados, autonomía y derechos”

Para esta ponencia o de otros temas, se pueden comunicar al siguiente teléfono: 4448-035693

Continúa la agenda abierta para mayo y también durante todo junio de conferencias totalmente gratuitas por parte de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, la que en esta ocasión ofrecerá la charla: “Desromantizando la maternidad: cuidados, autonomía y derechos”.

El objetivo es que la maternidad se experimente con libertad, también contando con redes de apoyo y tomando en cuenta los derechos de las mujeres, para que no sea una sobrecarga, o se sienta culpa o incluso, sea víctima de violencia.

De ahí que el Gobierno Municipal a través de la citada Coordinación invita a instituciones educativas, empresas y grupos de personas a crear espacios de reflexión y diálogo para abordar temas como: Cuidados y corresponsabilidad; proyecto de vida personal y autonomía; vida libre de violencia y maternidades reales y salud emocional.

Igualmente se tocará la importancia de los derechos humanos y la perspectiva de género, todo ello para garantizar el respeto de las mujeres que deciden ser madres, porque finalmente se traduce también en la protección de las infancias y del bienestar colectivo.

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos recordó que estas conferencias están disponibles para distintos sectores de la Capital potosina y para más información y solicitar esta y otras pláticas se puede llamar al teléfono: 4448-035693.