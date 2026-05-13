Con unidad especializada, Gobierno de la Capital fortalece acciones de Ecología Táctica

En cumplimiento de los criterios establecidos por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos en el programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, se puso en servicio un vehículo especializado, único en el país, para agilizar la recolección y limpieza de más de 3 mil papeleras que hay en la ciudad.

Con el fin de reforzar las acciones de Ecología Táctica y del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, el Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en servicio un vehículo especializado para agilizar las labores de recolección y limpieza de las más de 3 mil papeleras que están instaladas en la ciudad.

La unidad, única de su tipo en el país, tiene capacidad para limpiar 300 papeleras por hora y permitirá reducir en alrededor de dos horas el trabajo de recolección, informó el titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, quien señaló que de esta manera se reafirma el compromiso de hacer de San Luis Potosí una ciudad cada vez más limpia.

En la presentación de la unidad estuvo la Presidenta de Nuestro Centro A.C y del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, Mónica Heredia Sáinz, quien reconoció el esfuerzo del Gobierno Municipal por mejorar las condiciones del primer cuadro de la ciudad.

Por su parte, los directivos de la empresa Red Ambiental, encargada de la recolección de los residuos en los hogares y las papeleras, reiteraron el compromiso de brindar cada vez mejores servicios a la población y de ir más allá, con acciones de beneficio social, pues afirmaron que la consigna es ser mucho más que “los de la basura”.