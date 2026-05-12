AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD RECONOCERÁ A DOCENTES DESTACADOS EN SU DÍA

* Ocho maestros con reconocimiento municipal y dos con premio estatal serán homenajeados en una ceremonia organizada en coordinación con SEGE y el SNTE.

Con el propósito de reconocer la labor y vocación del magisterio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, alista el festejo con motivo del Día del Maestro, evento que forma parte de las acciones impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para fortalecer la cercanía con el sector educativo y valorar su contribución en la formación de la niñez y juventud soledense.

El evento se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo de 2026 a las 9:30 de la mañana en el restaurante Pozo de Luna, donde se realizará el reconocimiento a ocho docentes acreedores al Premio Municipal y a dos maestros galardonados con el Premio Estatal; la selección fue realizada por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Castro Granja, destacó que “este reconocimiento es un acto de gratitud hacia quienes dedican su vida a la enseñanza; desde el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se refrenda el compromiso de seguir impulsando espacios que dignifiquen la labor docente y fortalezcan la relación entre el gobierno municipal y el sector educativo”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantener una política de cercanía con el magisterio, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo social del municipio y consolidando el acompañamiento institucional que fortalece la educación como eje prioritario para el bienestar de las familias soledenses.