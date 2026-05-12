GOBIERNO DE SOLEDAD REALIZA CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE LAS ÁREAS DE COMERCIO Y RECLUTAMIENTO 

• María Lidia Hernández Hernández fue nombrada directora de Comercio y Patricia Cuevas Ovalle asumió la Coordinación de Reclutamiento, como parte de los ajustes impulsados por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció cambios estratégicos en la estructura del Ayuntamiento para fortalecer la atención cercana y eficiente a las familias, siendo uno de éstos el nombramiento de María Lidia Hernández Hernández como nueva titular de la Dirección de Comercio Municipal, mientras que Patricia Cuevas Ovalle asumirá la Coordinación de Reclutamiento Municipal; el edil destacó que estos movimientos forman parte de una evaluación permanente para consolidar áreas con atención directa a la ciudadanía y mantener un gobierno sensible, dinámico y de resultados.

El Alcalde informó que este relevo es uno de los principales ajustes realizados recientemente dentro de la Administración Municipal, y adelantó que próximamente se concretarán dos cambios más en dependencias de atención al público, con el objetivo de seguir optimizando la operación de las dependencias y el servicio que brindan a las y los usuarios, y responder con mayor rapidez a las necesidades sociales.

“Estamos realizando cambios responsables y estratégicos para que las áreas de contacto con la ciudadanía funcionen cada vez mejor, con sensibilidad, cercanía y resultados; queremos servidoras y servidores públicos comprometidos con escuchar y atender a nuestra gente”, expresó Navarro Muñiz. Añadió que este cambio se realiza de cara al funcionamiento de la nueva Unidad Administrativa Municipal, consolidando mejoras sustanciales en la atención al público.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma que estas acciones forman parte de la ruta de trabajo, enfocada en mantener una administración cercana a las familias, con dependencias fortalecidas, atención eficiente y servidores públicos comprometidos con brindar soluciones y mejorar la calidad de vida de la población.