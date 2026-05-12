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AYUNTAMIENTO

Respalda Diputado Cuauhtli Badillo nuevo programa municipal “Centro Histórico, Corazón de San Luis”

By Redacción
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martes, mayo 12, 2026

  • El legislador por Morena resalta el interés real del Gobierno de la Capital por el primer cuadro de la ciudad.
  • Confía en que los resultados serán benéficos para la ciudadanía, comercios y para el desarrollo de SLP.

Después del arranque del nuevo programa capitalino “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, el Diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, resaltó el interés real del Ayuntamiento de San Luis Potosí por mejorar y embellecer el primer cuadro de la ciudad.

El legislador catalogó este esfuerzo entre distintas direcciones municipales “como muy ambicioso”, el cual, seguramente tendrá resultados favorables en beneficio no sólo de quienes habitan este sector de la Capital potosina, sino también del comercio y del desarrollo económico y social de San Luis en general.

Desde el Congreso del Estado, añadió Badillo Moreno, “estaremos muy al pendiente de la implementación de este programa municipal para contar con un Centro Histórico embellecido para quienes nos visitan, pero sobre todo, a favor de las familias potosinas”. Asimismo, el Diputado dijo que se apoyará mediante el impulso de normas y políticas públicas para coadyuvar con las acciones capitalinas.

El legislador local consideró fundamental que San Luis Capital retome el honor de ser la Ciudad de los Jardines, por lo que se comprometió a ser un facilitador “para que la zona Centro atraiga más inversiones y más turismo”.

El Diputado Cuauhtli Badillo Moreno también se sumó a una importante iniciativa cívica al firmar el «Pacto por el Centro Histórico», impulsado por el Cabildo Infantil. Con este compromiso, el legislador se alinea con usuarios, habitantes y visitantes para colaborar activamente en el mantenimiento y la conservación del primer cuadro de la Capital en las mejores condiciones, reafirmando su apoyo a los esfuerzos que buscan dignificar esta zona emblemática de San Luis Potosí.

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Coordinan acciones Ayuntamiento de SLP y asociaciones civiles a favor de las infancias – La agrupación “Cultivando Género” capacita a personal municipal para detectar riesgos por uso de internet. ● Se coadyuva en evitar situaciones de peligro contra niñas y niños al utilizar la tecnología. A las capacitaciones que ofrece la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Capitalino y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, se suman organismos no gubernamentales, por lo que el funcionariado del Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, se unió a la prevención de riesgos, principalmente en los que pueden afectar a las niñas y niños de San Luis. Por ello, se llevó a cabo la conferencia «Infancias y el internet: del riesgo al derecho de estar conectados», impartida por la especialista, Ana Larissa Paisano Amaya, quien es integrante de la asociación civil “Cultivando Género”. Colaboradoras y colaboradores de la administración municipal reafirmaron sus conocimientos en cuanto al acceso a la tecnología y al internet, el cual incluso ya es parte de los derechos humanos, pero su uso requiere responsabilidad. De ahí la importancia de esta capacitación a personal en conceptos clave sobre el entorno digital actual; las herramientas de seguridad y estrategias de prevención y por supuesto, la supervisión efectiva para ser mejores guías en el entorno familiar. Finalmente, como parte de las conclusiones de la referida conferencia, se remarcó que el cuidado de las infancias surge desde el hogar, no obstante, como autoridad y representantes de la sociedad, es indispensable coadyuvar en la protección de niñas y niños como parte de las acciones para ser un San Luis amable.
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