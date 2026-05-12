La agrupación “Cultivando Género” capacita a personal municipal para detectar riesgos por uso de internet.

Se coadyuva en evitar situaciones de peligro contra niñas y niños al utilizar la tecnología.

A las capacitaciones que ofrece la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Capitalino y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, se suman organismos no gubernamentales, por lo que el funcionariado del Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, se unió a la prevención de riesgos, principalmente en los que pueden afectar a las niñas y niños de San Luis.

​Por ello, se llevó a cabo la conferencia «Infancias y el internet: del riesgo al derecho de estar conectados», impartida por la especialista, Ana Larissa Paisano Amaya, quien es integrante de la asociación civil “Cultivando Género”.

Colaboradoras y colaboradores de la administración municipal reafirmaron sus conocimientos en cuanto al acceso a la tecnología y al internet, el cual incluso ya es parte de los derechos humanos, pero su uso requiere responsabilidad.

De ahí la importancia de esta capacitación a personal en conceptos clave sobre el entorno digital actual; las herramientas de seguridad y estrategias de prevención y por supuesto, la supervisión efectiva para ser mejores guías en el entorno familiar.

​Finalmente, como parte de las conclusiones de la referida conferencia, se remarcó que el cuidado de las infancias surge desde el hogar, no obstante, como autoridad y representantes de la sociedad, es indispensable coadyuvar en la protección de niñas y niños como parte de las acciones para ser un San Luis amable.