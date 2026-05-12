- La agrupación “Cultivando Género” capacita a personal municipal para detectar riesgos por uso de internet.
- Se coadyuva en evitar situaciones de peligro contra niñas y niños al utilizar la tecnología.
A las capacitaciones que ofrece la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Capitalino y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, se suman organismos no gubernamentales, por lo que el funcionariado del Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, se unió a la prevención de riesgos, principalmente en los que pueden afectar a las niñas y niños de San Luis.
Por ello, se llevó a cabo la conferencia «Infancias y el internet: del riesgo al derecho de estar conectados», impartida por la especialista, Ana Larissa Paisano Amaya, quien es integrante de la asociación civil “Cultivando Género”.
Colaboradoras y colaboradores de la administración municipal reafirmaron sus conocimientos en cuanto al acceso a la tecnología y al internet, el cual incluso ya es parte de los derechos humanos, pero su uso requiere responsabilidad.
De ahí la importancia de esta capacitación a personal en conceptos clave sobre el entorno digital actual; las herramientas de seguridad y estrategias de prevención y por supuesto, la supervisión efectiva para ser mejores guías en el entorno familiar.
Finalmente, como parte de las conclusiones de la referida conferencia, se remarcó que el cuidado de las infancias surge desde el hogar, no obstante, como autoridad y representantes de la sociedad, es indispensable coadyuvar en la protección de niñas y niños como parte de las acciones para ser un San Luis amable.