Gobierno de la Capital reporta distribución de 19 millones de litros en marzo y abril

La Dirección de Agua del Ayuntamiento presentó un informe en el que destacan acciones de abastecimiento en colonias y comunidades rurales de la zona poniente de la Capital.

La Dirección del Agua del Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezada por Alejandro Terán Ríos, presentó el informe de actividades de esta área municipal ante la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, presidida por el Síndico Víctor Hugo Salgado. Durante la sesión, se dio a conocer un reporte detallado de las acciones realizadas durante los meses de marzo y abril, periodo en el que la dependencia distribuyó 19 millones de litros de agua potable en colonias y localidades rurales ubicadas en la zona poniente de la capital, área que le corresponde atender.

El suministro del agua se llevó a cabo principalmente mediante el uso de pipas, como parte de las estrategias para atender la demanda en sectores con mayor necesidad. Asimismo, se realizaron labores de supervisión y mantenimiento en pozos de agua, entre ellos el de Mesa de Conejos, donde actualmente continúan trabajos de reparación con el objetivo de fortalecer el abasto.

Las y los integrantes de esta comisión del Cabildo reconocieron el trabajo de la dependencia, destacando el esfuerzo del personal técnico y operativo para garantizar un servicio eficiente y de calidad a la población de la zona atendida.