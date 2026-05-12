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AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital reporta distribución de 19 millones de litros en marzo y abril

By Redacción
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martes, mayo 12, 2026

  • La Dirección de Agua del Ayuntamiento presentó un informe en el que destacan acciones de abastecimiento en colonias y comunidades rurales de la zona poniente de la Capital.

La Dirección del Agua del Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezada por Alejandro Terán Ríos, presentó el informe de actividades de esta área municipal ante la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, presidida por el Síndico Víctor Hugo Salgado. Durante la sesión, se dio a conocer un reporte detallado de las acciones realizadas durante los meses de marzo y abril, periodo en el que la dependencia distribuyó 19 millones de litros de agua potable en colonias y localidades rurales ubicadas en la zona poniente de la capital, área que le corresponde atender.

El suministro del agua se llevó a cabo principalmente mediante el uso de pipas, como parte de las estrategias para atender la demanda en sectores con mayor necesidad. Asimismo, se realizaron labores de supervisión y mantenimiento en pozos de agua, entre ellos el de Mesa de Conejos, donde actualmente continúan trabajos de reparación con el objetivo de fortalecer el abasto.

Las y los integrantes de esta comisión del Cabildo reconocieron el trabajo de la dependencia, destacando el esfuerzo del personal técnico y operativo para garantizar un servicio eficiente y de calidad a la población de la zona atendida.

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Coordinan acciones Ayuntamiento de SLP y asociaciones civiles a favor de las infancias – La agrupación “Cultivando Género” capacita a personal municipal para detectar riesgos por uso de internet. ● Se coadyuva en evitar situaciones de peligro contra niñas y niños al utilizar la tecnología. A las capacitaciones que ofrece la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Capitalino y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, se suman organismos no gubernamentales, por lo que el funcionariado del Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, se unió a la prevención de riesgos, principalmente en los que pueden afectar a las niñas y niños de San Luis. Por ello, se llevó a cabo la conferencia «Infancias y el internet: del riesgo al derecho de estar conectados», impartida por la especialista, Ana Larissa Paisano Amaya, quien es integrante de la asociación civil “Cultivando Género”. Colaboradoras y colaboradores de la administración municipal reafirmaron sus conocimientos en cuanto al acceso a la tecnología y al internet, el cual incluso ya es parte de los derechos humanos, pero su uso requiere responsabilidad. De ahí la importancia de esta capacitación a personal en conceptos clave sobre el entorno digital actual; las herramientas de seguridad y estrategias de prevención y por supuesto, la supervisión efectiva para ser mejores guías en el entorno familiar. Finalmente, como parte de las conclusiones de la referida conferencia, se remarcó que el cuidado de las infancias surge desde el hogar, no obstante, como autoridad y representantes de la sociedad, es indispensable coadyuvar en la protección de niñas y niños como parte de las acciones para ser un San Luis amable.
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