Enrique Galindo encabeza encuesta nacional en buen desempeño y servicios

El Presidente Municipal de San Luis Capital se ubicó en segundo lugar en los rubros de Trabajo y Desempeño; Servicios Públicos y Cercanía con la Población, de acuerdo con la encuesta de la empresa Rubrum.

En estudios de opinión realizados por la casa Rubrum en las 31 Capitales del país, para conocer la evaluación al desempeño de los Alcaldes y de sus Ayuntamientos. La administración de San Luis Capital y el Alcalde Enrique Galindo alcanzaron muy altas calificaciones, para ubicarse en segundo lugar en los rubros de Trabajo / Desempeño; Servicios Públicos; y Cercanía con la Población.

En lo que respecta al Trabajo y Desempeño de Presidentes Municipales, donde la calificación más alta es 10, y la más baja es 1, Enrique Galindo alcanzó 7.18 puntos, la segunda más alta a nivel nacional en el mes de mayo.

En cuanto a la calificación de los Servicios Públicos, el Gobierno Municipal de San Luis Capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, obtuvo 7.09 puntos, con lo que se ubicó también en 2º. Lugar entre las ciudades Capitales del país.

En relación con la cercanía de los Presidentes Municipales con la población, Enrique Galindo Ceballos también fue el segundo mejor calificado del país, con 7.22 puntos, lo que representa un alto nivel de aceptación de la ciudadanía.