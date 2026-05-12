ACCIONES DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA FORTALECEN LA SEGURIDAD EN ACCESOS A SLP

• La Guardia Civil Estatal aseguró armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles y detuvo a una persona.

Como resultado de los operativos de vigilancia y prevención desplegados en los Puestos de Atención Ciudadana (PAC), elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a Elías “N”, de 42 años y originario del estado de Tamaulipas, por presuntamente posesión de dos armas, cartuchos útiles e identificaciones apócrifas sobre la carretera federal 57.

Durante la intervención, la GCE aseguró dos armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, diversas identificaciones presuntamente apócrifas y el vehículo en el que se desplazaba.

El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes para fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias potosinas.