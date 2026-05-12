INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN AVANZA EN SAN LUIS POTOSÍ

• El respaldo del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona a los sectores productivos se traduce en un sólido dinamismo industrial que impulsa el desarrollo en las cuatro zonas del Estado.

De acuerdo con el más reciente reporte del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) emitido por el INEGI, el sector de la construcción en San Luis Potosí registrado un crecimiento anual sobresaliente del 9.0 por ciento, además de un avance mensual de 0.12 puntos porcentuales, consolidándose como uno de los pilares de la prosperidad potosina.

El proceso de transformación que atraviesa el Estado se manifiesta con fuerza en la vitalidad de sus sectores productivos, donde el cambio no solo es un discurso oficial, sino una realidad que se vive y se siente en el dinamismo económico de la entidad.

La industria de la construcción potosina ha encontrado un aliado estratégico en la inversión pública sin precedentes destinada a la modernización de infraestructura. El Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona ha impulsado acciones de regeneración urbana y conectividad en las cuatro regiones del territorio, destacando proyectos emblemáticos como la rehabilitación integral de las avenidas principales en la zona metropolitana, la construcción de nuevas carreteras en la Huasteca y el Altiplano, así como el rescate de espacios públicos y parques que hoy elevan la calidad de vida de miles de familias.

La confianza en el desarrollo potosino se refleja de igual manera en el comportamiento general de la industria, la cual reportó un incremento positivo del 1.9 por ciento en comparación con el cierre de diciembre de 2025.

Estos indicadores confirman que San Luis Potosí se mantiene en una ruta de crecimiento sostenido, donde la obra pública actúa como el motor que detona la inversión privada y fortalece el bienestar social, demostrando que el apoyo gubernamental a la infraestructura es la base sobre la cual se edifica el nuevo rostro de la entidad.