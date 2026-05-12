MOTOCICLISTAS SE ACTUALIZAN CON PLACAS MUNDIALISTAS

• Las oficinas recaudadoras de todo el Estado mantienen disponible el trámite.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar opciones innovadoras y fortalecer la identidad de las y los potosinos rumbo a la Copa Mundial, las placas mundialistas para motocicletas han tenido gran respuesta entre la población, que diariamente acude a las oficinas recaudadoras para realizar el trámite correspondiente.

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, invitó a las y los interesados a acudir con identificación oficial vigente, tarjeta de circulación, placas metálicas y estar al corriente en pagos de control vehicular en San Luis Potosí, además de haber realizado canje o reposición de placas, impulsando sin límites trámites más accesibles que permiten que este distintivo tenga un costo único de recuperación de 500 pesos.

La respuesta positiva de motociclistas demuestra el cambio que se vive y se siente al facilitar procesos más ágiles y cercanos, brindando una mejor atención en las oficinas recaudadoras para quienes buscan acceder a este nuevo esquema.

La atención en todas las oficinas recaudadoras en zona metropolitana es de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes. Sábados y domingos la oficina ubicada en Cuauhtémoc con un horario de 8:00 a 15:00 hrs. Al interior del estado todas las oficinas cuentan con un horario de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.