SOLEDAD SE SUMA AL AMBIENTE MUNDIALISTA CON PROGRAMA TURÍSTICO Y RÉPLICA DE LA COPA DEL MUNDO

• Con actividades recreativas, promoción gastronómica y turística, así como la develación de la Copa del Mundo, el municipio busca fortalecer su economía local y posicionarse como destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

El próximo miércoles 13 de mayo, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez presentará el programa turístico “Soledad en el Mundial”, una estrategia orientada a posicionar al municipio a nivel nacional e internacional rumbo a la máxima fiesta del fútbol, mediante acciones de promoción cultural, económica y turística que fortalecen la identidad local y la cercanía con las familias soledenses, atendiendo la visión de desarrollo impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El evento se realizará en el Jardín Hidalgo, en la Plaza principal, a partir de las 11:00 horas, como un espacio de convivencia dirigido a familias, estudiantes y visitantes; el director de Turismo, Felipe Cárdenas Quibrera, informó que durante la actividad se llevará a cabo la develación de la réplica de la Copa del Mundo, así como la presentación del himno “Soledad en el Mundial” a cargo del grupo de animación del Colegio de Bachilleres 01, además de dinámicas recreativas, concursos y actividades deportivas para distintos niveles educativos.

Como parte del programa, se darán a conocer promociones especiales y tarifas preferenciales de hoteles, restaurantes y comercios locales durante la temporada mundialista, con el objetivo de fortalecer la economía y detonar el consumo local; también se impulsará la difusión de los principales atractivos turísticos del municipio, como la Plaza principal, la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, la estatua del Sax, la Señora de las Enchiladas, así como Joya Honda, el Cráter y los viñedos; de igual forma, se promoverá el corredor turístico de la carretera México 57, desde la Glorieta Juárez hasta el Aeropuerto Internacional, incluyendo plazas comerciales, gasolineras emblemáticas y la oferta gastronómica de la zona, además de la Ruta del Vino y la Enchilada como distintivo cultural.

Con “Soledad en el Mundial”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el turismo, fortalecer la economía local y proyectar a Soledad como un destino con identidad, hospitalidad y desarrollo, consolidando una estrategia integral que mantiene al municipio cerca de su gente y de las oportunidades que generan bienestar para sus familias.