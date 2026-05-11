Esta semana inician las terapias grupales del DIF Municipal SLP, aún puedes ingresar

«La labor del DIF Municipal es brindar esta atención para cuidar la salud emocional de las familias potosinas»: Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

Informes y cita previa en los números: 444 664 8630, 444 424 5781 y 444 855 4838, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.

SLP.- El Sistema Municipal DIF, encabezado por la Presidenta Estela Arriaga Márquez, inicia esta semana los grupos de terapia que ofrece el Centro Municipal de Salud Mental, dirigidos a personas que buscan acompañamiento profesional para mejorar su bienestar emocional.

Dio a conocer la Titular del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, que aún está abierto el registro para quienes deseen asistir a alguna de las dos opciones terapéuticas: Manejo de Duelo y Manejo de Ansiedad y Depresión, espacios diseñados para ofrecer contención, herramientas prácticas y acompañamiento psicológico en un entorno seguro y empático.

“En ocasiones requerimos ayuda profesional y la labor del DIF Municipal es brindar esta atención para cuidar la salud emocional de las familias potosinas», afirmó.

Explicó que las personas interesadas aún pueden agendar cita, y habló de los días y horarios en que se tendrán las sesiones:

Manejo de Ansiedad y Depresión: inicia este martes 12 de mayo, de 9:30 a 11:30 horas y el miércoles 13 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas.

Manejo de Duelo: inicia el jueves 14 de mayo, de 9:30 a 11:30 horas y el viernes 15 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas.

Para mayores informes y cita previa, se atiende de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 19:00 horas, en los teléfonos 444 664 8630, 444 424 5781 y 444 855 4838, ya que se debe evaluar la viabilidad de que dicha terapia es adecuada para quien lo solicita.

El DIF Municipal de San Luis Capital, reitera la invitación a la ciudadanía para aprovechar estos servicios que buscan acompañar, orientar y brindar herramientas que contribuyan al bienestar integral de la población potosina.