GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSA MAYOR SEGURIDAD PARA LAS Y LOS POTOSINOS

• ⁠Se detuvo a tres personas que presuntamente portaban diversas dosis de enervantes.

Las labores de seguridad y vigilancia desplegadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en distintos puntos del estado derivaron en la detención de tres personas, así como en el aseguramiento de droga y vehículos, como parte de las acciones permanentes para combatir hechos delictivos y fortalecer la tranquilidad de la población.

Uno de los hechos ocurrió en el municipio de Santa María del Río, donde agentes estatales detuvieron a Mariano “N” de 58 años y Martín “N” de 27 años, quienes presuntamente operaban como distribuidores de droga para un grupo criminal, a quienes se les aseguraron dosis de “cristal”, marihuana, un arma, cartuchos, un cargador y una camioneta.

En una segunda acción realizada en Villa de Ramos, la GCE detuvo a Rubén “N” de 41 años, luego de asegurarle dos dosis de “cristal”, un arma de fuego, un cargador y una camioneta.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de fortalecer los operativos para impulsar mayor seguridad y preservar la paz en las cuatro regiones de San Luis Potosí.