San Luis Capital y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, firman alianza rumbo al Mundial 2026

El Alcalde Enrique Galindo y Levy Williams, Presidente Nacional de AMAV, con Mauricio Mahbúb Tamez, Presidente de Canaco, en compañía de líderes del sector, firman l un convenio para impulsar la promoción turística, la comercialización de experiencias y la atracción de visitantes nacionales e internacionales, que permita un gran impacto económico para nuestro ciudad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Capital y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, la competitividad turística y el desarrollo económico de San Luis Capital, especialmente en el contexto de las actividades y oportunidades que generará el Mundial 2026.

El Alcalde Enrique Galindo señaló que San Luis Capital apuesta por posicionarse como un destino estratégico gracias a su ubicación geográfica, su oferta cultural, gastronómica y de turismo inclusivo, además de las más de 50 experiencias turísticas disponibles para visitantes nacionales y extranjeros.

El Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Levy Williams Manzanares, destacó que este tipo de acuerdos permiten fortalecer la promoción de nuevos productos turísticos y ampliar su difusión tanto a nivel nacional como internacional, mediante alianzas con asociaciones turísticas de Iberoamérica.

Por su parte, Mauricio Mahbub Támez, Presidente de Canaco, indicó que San Luis Capital cuenta con una amplia diversidad de segmentos turísticos, como el gastronómico, de negocios, religioso y de bodas, por lo que reconoció el trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, el sector empresarial y las agencias afiliadas para atraer visitantes y consolidar a la ciudad como un destino competitivo y con grandes oportunidades rumbo al Mundial 2026.

Finalmente la Directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga, explicó que este convenio da continuidad al trabajo coordinado que desde hace más de cuatro años mantiene el Ayuntamiento con las agencias afiliadas, con el propósito de promover viajes seguros y fortalecer la comercialización de experiencias turísticas de San Luis Capital.