Calendario escolar quedará sin modificaciones; fin de clases será el 15 de julio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México acordó este lunes con las autoridades educativas estatales mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el próximo 15 de julio, como estaba previsto originalmente, luego de la polémica generada por la propuesta de adelantar el cierre de clases al 5 de junio.

Tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la SEP informó que se conservarán los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional”, indicó la dependencia, en un comunicado.

No obstante, la SEP precisó que sí podrán realizarse ajustes regionales en estados que enfrenten circunstancias extraordinarias, como altas temperaturas o requerimientos logísticos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes de estudio.

El titular de la SEP, Mario Delgado, indicó que la decisión se tomó tras un “proceso de deliberación colectiva” y en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este lunes pidió consenso luego de la controversia generada por el anuncio original realizado el viernes pasado.

Finalmente, el funcionario agradeció la participación de autoridades estatales y gobernadores para alcanzar el acuerdo y aseguró que se priorizaron “las decisiones construidas desde las comunidades y el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral”.

Momentos antes, Delgado había defendido la decisión de revisar el cierre del calendario escolar de educación básica, al afirmar que responde a “realidades innegables” como las altas temperaturas, el Mundial de Fútbol y el desgaste que provoca mantener escuelas abiertas sin propósito pedagógico.

Durante la sesión extraordinaria del Conaedu, Delgado sostuvo que lo acordado el pasado 7 de mayo respondió al “azote climático en algunas regiones” y a los “conflictos de movilidad y falta de atención” que generará el Mundial, preocupaciones que calificó como “legítimas”.

El funcionario reconoció, sin embargo, que en los últimos días faltaron voces de padres, madres de familia y del magisterio, por lo que llamó a “confrontar el fondo del sistema” y revisar la forma en que está construido el calendario escolar.

El viernes, la SEP había informado que el ciclo escolar 2025-2026 concluiría el 5 de junio para escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, con el argumento de proteger a las comunidades escolares por las altas temperaturas y atender el contexto del Mundial de Fútbol.

El acuerdo también preveía que el Consejo Técnico Escolar pasara del 29 de mayo al 8 de junio, que el cierre administrativo fuera el 12 de junio y que del 17 al 28 de agosto se realizaran dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes antes del inicio formal del ciclo 2026-2027, previsto para el 31 de agosto.

Con información de EFE