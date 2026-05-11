SAN LUIS MANTIENE VIGENTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025-2026

* Autoridades educativas del país acordaron concluir el ciclo escolar el 15 de julio. Estados con altas temperaturas podrían implementar ajustes si es necesario.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de respaldar decisiones que fortalezcan el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, San Luis Potosí mantendrá vigente el calendario escolar 2025-2026, luego de que las 32 entidades del país acordaran por unanimidad, durante la Primera Reunión Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) 2026, respetar la fecha de conclusión del ciclo el próximo 15 de julio.

El titular de la Secretaría de Educación (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que el acuerdo nacional prioriza la continuidad académica, al tiempo de mantener coordinación con las autoridades federales para responder a las necesidades específicas de cada entidad, con un apoyo sin límites para garantizar el acceso a la educación y brindar certeza a las comunidades escolares.

La autoridad educativa federal también precisó que las entidades con afectaciones por altas temperaturas podrán presentar propuestas de ajuste de acuerdo con los pronósticos regionales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que demuestra el cambio que se vive y se siente al privilegiar decisiones que atienden las condiciones reales de cada región y favorecen el bienestar de estudiantes, docentes y familias.