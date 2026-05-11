México revela su tercer jersey para el Mundial 2026

La Selección de México y la marca de ropa deportiva Adidas dieron a conocer el tercer uniforme para el Mundial 2026.

Dicha indumentaria es en color negro, con vivos en verde, blanco y rojo en diferentes partes de la playera.

“Bajo el concepto The Mexican Wa(y)ve, el nuevo jersey incorpora un patrón ‘MX’ de forma tonal y elegante a lo largo de todo el jersey. El uniforme, con cuello tipo ‘V’ y detalles cuidadosamente elaborados, integra el mensaje ‘Somos México’ como un llamado a la unidad. Distintivo utilizado también en el jersey Home y Away de la Selección Nacional de México”, se indicó en un comunicado.

La playera cuenta en la zona frontal con el clásico trifolio distintivo de Adidas, el cual está combinado con los colores verde, blanco y rojo.

“Este nuevo kit no solo será protagonista en la cancha, sino también en las gradas, donde los aficionados podrán portar con orgullo una prenda que honra la cultura, la memoria y la emoción de los fans mexicanos”, puntualizó.

También fue lanzada una colaboración de estilo de vida con Someone Somewhere que incluye detalles hechos a mano por artesanas de la Sierra Norte de Puebla. La colección suma una versión Artisan JSY. con bordados y cuello polo.

México se ubica en el Grupo A del Mundial de 2026, en donde enfrentará a Sudáfrica (11 de junio), Corea del Sur (18 de junio) y República Checa (24 de junio).

Con información de López-Dóriga Digital