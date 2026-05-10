SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ REFUERZA LLAMADO A EVITAR QUEMAS DE BASURA ANTE INCREMENTO DE INCENDIOS

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, exhorta a la población a evitar la quema clandestina de basura, al ser una de las principales causas de incendios que ponen en riesgo la seguridad de las familias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, hizo un llamado firme a la ciudadanía para evitar la quema clandestina de basura, una práctica que continúa siendo una de las principales causas de incendios en el municipio y que representa un riesgo directo para la tranquilidad, seguridad y patrimonio de las familias soledenses.

De acuerdo con el reporte de la corporación, en lo que va del año se han atendido alrededor de 150 incendios, lo que representa un incremento cercano al 60 por ciento desde el mes de febrero a la fecha, situación que ocupa a las instituciones para llamar a la población a genera conciencia, debido a que la mayoría de estos incidentes están relacionados con quemas de basura descontroladas, así como con condiciones de riesgo en lotes baldíos y áreas urbanas.

El titular del área, Martín Bravo Galicia, advirtió que estas prácticas siguen generando emergencias que ponen a prueba la capacidad de respuesta de las corporaciones de auxilio. “Hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar la quema de basura, ya que estas acciones se salen de control con facilidad y ponen en riesgo a las familias, sus viviendas y su entorno, seguimos trabajando de manera coordinada para atender cada reporte, pero la prevención es fundamental para reducir estos incidentes”, señaló.

El Ayuntamiento, en seguimiento a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener cercanía con la población y proteger la integridad de las familias, reiteró su compromiso de fortalecer las acciones preventivas, la vigilancia y la atención oportuna de emergencias, además de impulsar la concientización social para erradicar prácticas que ponen en riesgo la seguridad de la población.