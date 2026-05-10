Gran festejo a madres potosinas, ofrecen Alcalde Enrique Galindo y Estela Arriaga

Miles de madres y sus familias disfrutaron del magno concierto “Celebremos a Mamá” y recibieron regalos, además de disfrutar de la 6ª. Feria del Elote en el Parque de Morales.

Un festejo lleno de alegría, música y regalos ofrecieron este sábado el Alcalde Enrique Galindo Ceballos y la Maestra Estela Arriaga Márquez, Presidenta del DIF Municipal, a las mamás potosinas y a sus familias, quienes además disfrutaron de la gran cantidad de elotes y sus derivados en la 6ª. Feria del Elote en el Parque de Morales.

En su mensaje, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos felicitó a todas las madres y reiteró que para el Gobierno de la Capital el bienestar de las mamás y de sus familias seguirá siendo una prioridad.

Mientras las festejadas saboreaban la enorme variedad de productos ofrecidos por más de 100 expositores, como elotes preparados de múltiples maneras, así como esquites, pan y hasta nieve, el Jefe del Gobierno de la Capital entregó pantallas y aparatos electrodomésticos que fueron sorteados, pero además dio instrucciones a la Secretaría del Bienestar para que les entregaran regalos a todas las mamás que se registraron.

Tras la entrega de regalos, dio inicio el magno concierto “Celebremos a Mamá”, que abrió con la presentación del grupo Pop Royal Tenors, que arrancó los aplausos con hermosas canciones interpretadas con un estilo inigualable.

Participó también en el concierto la cantante Emma Calo, que también fue muy ovacionada; y le siguió el Mariachi Femenil Voces de México, que con sus alegres canciones volvió a encender el ánimo, para cerrar el gran espectáculo musical con México Lindo y Querido, interpretado al unísono por los artistas y las mamás.