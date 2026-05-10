San Luis Capital obtiene cinco nominaciones al Premio Pasaporte Abierto Generación Dorada 2026

⁠El Gobierno de la Capital fue considerado en distintas categorías de este reconocimiento internacional organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, obtuvo cinco nominaciones dentro del Premio Pasaporte Abierto Generación Dorada 2026, una edición especial organizada por la Organización Mundial de Periodismo Turístico que reunirá en Brasil a proyectos, periodistas, medios, destinos y experiencias reconocidas en las once ediciones anteriores de este certamen internacional.

Esta edición conmemorativa se realizará del 23 al 30 de noviembre de 2026 en Campos do Jordão y forma parte de la celebración por los 15 años de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. A diferencia de otros años, en esta ocasión únicamente participan proyectos y trabajos que ya habían sido premiados previamente, por lo que la convocatoria reúne a algunos de los casos más destacados del periodismo y la promoción turística de Iberoamérica.

Entre las nominaciones relacionadas con San Luis Capital se encuentra “Sentir para ver», dentro del Gran Premio Pasaporte Abierto Generación Dorada; además de la nominación del Ayuntamiento de San Luis Potosí en la categoría Destino Turístico Responsable Generación Dorada, por las políticas y acciones enfocadas en turismo inclusivo y accesibilidad.

También fue nominado “San Luis en Bici” en la categoría Mejor Propuesta Turística Generación Dorada; “Una experiencia inclusiva en San Luis Potosí”, del periodista Eric Barrantes, en la categoría de Reconocimiento de los Otros Generación Dorada; y Luis Fernando Esquerra en la categoría de Emprendedores Turísticos Comprometidos Generación Dorada, por su labor en favor del turismo accesible desarrollado desde San Luis Capital, además, en la categoría Medio Especializado en Turismo Generación Dorada aparece nominado el suplemento “2 horas” de Diario El Sol de San Luis.