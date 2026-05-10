Gobierno de la Capital impulsa compromiso ciudadano para cuidar el corazón de la ciudad

La propuesta, impulsada por el Cabildo Infantil de San Luis Potosí y presentada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos dentro del programa “Centro Histórico: Corazón de San Luis”, plantea responsabilidades compartidas entre visitantes, habitantes, comerciantes y usuarios para proteger el patrimonio, respetar la convivencia y preservar la identidad del primer cuadro de la ciudad.

Como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de la Capital para revitalizar y preservar el Centro Histórico, durante la presentación del programa “Centro Histórico: Corazón de San Luis”que realizó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se dio a conocer el contenido del “Pacto por el Centro Histórico de San Luis Potosí”, un acuerdo simbólico promovido por el Cabildo Infantil que busca fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

El documento, leído por el Presidente Municipal Infantil, Diego Alejandro Navarro Araiza, establece compromisos tanto para visitantes como para residentes. A quienes recorren el Centro Histórico se les invita a caminar sus calles con respeto, honrar su historia, proteger su patrimonio y cuidar la convivencia con quienes habitan la zona; mientras que las y los potosinos asumen el compromiso de recibir a visitantes con cercanía, compartir sus tradiciones y mantener vivo el orgullo por la riqueza cultural del corazón de San Luis Capital.

El Gobierno Municipal destacó que este pacto forma parte de la visión integral del programa “Centro Histórico: Corazón de San Luis”, mediante el cual se impulsa no solo la recuperación urbana y el ordenamiento del primer cuadro de la ciudad, sino también una nueva cultura de convivencia, identidad y participación social. Empresarios, comerciantes, locatarios, habitantes y usuarios del Centro Histórico se sumaron a este compromiso ciudadano enfocado en preservar uno de los espacios más emblemáticos y representativos de San Luis Potosí.