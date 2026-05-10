Gobierno de la Capital impulsa capacitación empresarial en Inteligencia Artificial

La Dirección de Desarrollo Económico invita al 4to Foro de Capacitación “Inteligencia Artificial: Estrategia y Crecimiento”, dirigido a empresas, emprendedores y personas interesadas en incorporar herramientas de IA para fortalecer su productividad y competitividad.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, invita al 4to Foro de Capacitación “Inteligencia Artificial: Estrategia y Crecimiento”, un espacio gratuito enfocado en acercar a empresarios, emprendedores y profesionistas a las nuevas herramientas tecnológicas que están transformando los modelos de negocio y la productividad en distintos sectores económicos.

Durante el encuentro se impartirán las ponencias “IA como asistente de tu negocio”, a cargo de Gonzalo Hernández Araujo, de G Digital Boost, así como “Infraestructura en IA para las empresas”, presentada por Marino Chávez Valdespino, de Skai Labs, quienes compartirán estrategias y aplicaciones prácticas para incorporar la Inteligencia Artificial en procesos empresariales y de crecimiento comercial.

El foro se realizará el martes 26 de mayo, de 10:00 a 12:30 horas, en el Auditorio de CANACINTRA, ubicado en Avenida Parque Chapultepec #1145, Privadas del Pedregal. El evento será completamente gratuito y las personas interesadas pueden asegurar su lugar mediante el registro disponible en: Registro al 4to Foro de Capacitación “Inteligencia Artificial: Estrategia y Crecimiento”