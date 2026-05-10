SAN LUIS ACERCA EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO EN JÓVENES

* Reunió a más de mil estudiantes de secundaria en la primera Mega Clase de Matemáticas para fortalecer el aprendizaje científico y tecnológico.

Como parte del impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ampliar las oportunidades de aprendizaje para la juventud potosina, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) realizaron con éxito la primera Mega Clase de Matemáticas, donde más de mil estudiantes de secundaria participaron en dinámicas innovadoras enfocadas en el pensamiento lógico y científico.

La actividad académica, desarrollada en el Auditorio Miguel Barragán e impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), permitió que las y los jóvenes fortalecieran sus habilidades matemáticas mediante estrategias didácticas interactivas, acercando el conocimiento de manera práctica y dinámica para las nuevas generaciones.