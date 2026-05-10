GOBIERNO ESTATAL MANTIENE VIGILANCIA POR LLUVIAS INTENSAS

* Exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante el pronóstico de precipitaciones fuertes a torrenciales este domingo y lunes en distintas regiones.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de proteger a las familias potosinas y fortalecer la prevención ante fenómenos climatológicos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales para este domingo 10 y lunes 11 de mayo, derivadas de condiciones meteorológicas adversas en diferentes regiones de la entidad.

El reporte más reciente prevé precipitaciones acumuladas de hasta 250 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas fuertes de viento, por lo que el Gobierno del Estado mantiene vigilancia permanente. Este trabajo sin límites permite reforzar el monitoreo en ríos, arroyos y zonas con riesgo de encharcamientos, deslaves o afectaciones carreteras, además de posibles interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

La dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos emitidos por medios oficiales, resguardarse en lugares seguros y reportar cualquier emergencia al 9-1-1. La atención preventiva y la coordinación consolida el cambio que se vive y se siente, al priorizar la seguridad y el bienestar de las y los potosinos.