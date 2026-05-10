ACUERDA CONSEJO DE SEGURIDAD AUMENTO DE HASTA 30 POR CIENTO EN POLICÍAS MUNICIPALES, DE INVESTIGACÓN Y MINISTERIOS PÚBLICOS

* Las policías estatales, municipales y de investigación crecerán un 25 por ciento, mientras que el número de ministerios públicos aumentará un 30 por ciento

Durante su Segunda Sesión Ordinaria de 2026, el Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí aprobó una serie de acuerdos estratégicos para ampliar el personal de seguridad y procuración de justicia, lo que permitirá eficientar el trabajo de prevención e investigación de delitos en todo el territorio potosino.

Dicho Consejo, del que forma parte el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y dependencias federales, estatales y municipales de seguridad pública, determinó un incremento del 25 por ciento en el número de policías estatales, de policías municipales y policías de Investigación para la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, acordó un aumento del 30 por ciento en la plantilla de los ministerios públicos en las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado. Con ello, el Gobernador Ricardo Gallardo refrendó su compromiso de mantener a San Luis Potosí como uno de los Estados más seguros del país y con mayor profesionalización en la procuración de justicia.

El acuerdo del Consejo precisa que los 59 municipios del Estado de San Luis Potosí deberán destinar del 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2026 al rubro de seguridad pública.

Además del Gobernador, el Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí está integrado por el secretario General de Gobierno, J.Guadalupe Torres Sánchez, el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, el Comandante de la XII Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Roberto Bernal Benítez, la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, así como representantes de instituciones municipales y estatales de seguridad y procuración de justicia vinculadas al Sistema Estatal de Seguridad Pública.