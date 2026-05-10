RICARDO GALLARDO ANUNCIA INVERSIÓN DE 200 MILLONES DE PESOS EN MOVILIDAD Y OBRAS EN AQUISMÓN

• El Gobernador de San Luis Potosí anunció una nueva inversión pública para fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y el bienestar social en las comunidades del municipio.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí anunció una inversión adicional de 200 millones de pesos para detonar la movilidad local y turística en el municipio de Aquismón, mediante obras y acciones que permitirán fortalecer la conectividad, mejorar la seguridad vial y generar más oportunidades de desarrollo para las familias huastecas.

Con este nuevo impulso, el Gobernador Ricardo Gallardo continúa consolidando una estrategia integral de infraestructura que permitirá que las comunidades de Aquismón cuenten con vialidades más modernas, seguras, eficientes y mejor equipadas, facilitando el traslado diario de miles de habitantes, así como el arribo de visitantes nacionales e internacionales a dos de los destinos turísticos más importantes de las Huasteca potosina: la Cascada de Tamul y el Sótano de las Golondrinas.

El Gobernador de San Luis Potosí destacó que esta inversión representa un paso más en la modernización del municipio, luego de décadas de abandono y rezago provocados por administraciones anteriores que dejaron a las familias sin caminos dignos, sin conectividad y sin oportunidades reales de crecimiento; pero ahora, en este cambio que se vive y se siente, reafirma su compromiso de llevar desarrollo sin límites a la Huasteca potosina, consolidando a Aquismón como uno de los principales motores turísticos y económicos de San Luis Potosí.

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que también permitirá seguir posicionando al municipio como un referente nacional e internacional de turismo de naturaleza y aventura, generando mayor derrama económica para las familias, comercios y emprendedores locales.