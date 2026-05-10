AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CORRIGE DRENAJE SANITARIO EN VILLAS DE FORESTA CON OBRA HIDRÁULICA

* El Alcalde, Juan Manuel Navarro informó que concluyó la modernización de la red sanitaria en 10 calles, resolviendo un problema histórico de colapsos e inundaciones que afectaba a cientos de familias durante las lluvias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó la culminación de la rehabilitación integral del drenaje sanitario en la colonia Villas de Foresta, una obra que fue ejecutada por el Ayuntamiento en meses anteriores y que hoy se consolida como una solución de fondo a una problemática que durante años provocó inundaciones al interior de viviendas y el colapso constante de la red sanitaria en temporada de lluvias, derivada de la falta de atención por parte del organismo operador INTERAPAS; con esta intervención, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de atender de manera directa los servicios básicos y priorizar la salud y tranquilidad de las familias soledenses.

La obra comprendió la intervención de alrededor de 10 calles del sector, entre ellas avenida Lagos de Moreno, Circuito Potosí, así como diversas vialidades internas de la colonia como Villa de las Flores, Villa de los Cedros, Villa del Bosque y otras calles del circuito habitacional, donde se realizaron trabajos de sustitución de tuberías, construcción de pozos de visita, excavaciones, rellenos y reposición de concreto hidráulico, además de la renovación de más de mil 670 metros lineales de red sanitaria, lo que permitió eliminar puntos críticos donde el drenaje colapsaba y generaba el desbordamiento de aguas residuales hacia la vía pública y al interior de los hogares.

El proyecto que puso fin a una problemática que se agravaba cada temporada de lluvias, generando afectaciones directas a cientos de familias, contó con una inversión superior a los dos millones de pesos, proveniente del Fondo de Fortalecimiento Municipal, y fue ejecutado como parte de la estrategia del Ayuntamiento para atender rezagos históricos en infraestructura básica; el Gobierno de Soledad ha reiterado que estas acciones responden a una política de cercanía con la población, y forman parte de la ruta de transición para que el municipio asuma de manera directa la operación de la red hidráulica, en beneficio de las familias soledenses.

“Hoy damos resultados concretos a una demanda que por mucho tiempo afectó la vida cotidiana de las familias de Villas de Foresta; con esta obra dejamos atrás las inundaciones y los riesgos sanitarios, porque nuestro deber es estar cerca de la gente y resolver lo que realmente impacta en su bienestar”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de fortalecer los servicios públicos, cerrar rezagos históricos y consolidar un municipio con infraestructura digna y funcional. El Gobierno Municipal mantiene la ruta de trabajo instruida por el Alcalde, basada en la atención cercana a las familias, la respuesta oportuna a sus necesidades y la construcción de soluciones duraderas que garanticen bienestar y seguridad en cada colonia del municipio.