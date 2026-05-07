SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PREPARA OPERATIVO DE HIDRATACIÓN ANTE INTENSA OLA DE CALOR

• Protección Civil Municipal distribuirá alrededor de cinco mil botellas de agua en distintos puntos del municipio para prevenir golpes de calor.

Con el objetivo de proteger y promover el cuidado de la salud de las familias ante las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, prepara un operativo itinerante de entrega gratuita de agua embotellada en distintos puntos del municipio, priorizando zonas de alta afluencia y zonas comerciales del municipio, acercando apoyo directo a la población en las horas de mayor calor.

El director de Protección Civil Municipal, Martin Bravo Galicia informó que el programa contempla la distribución de alrededor de cinco mil botellas de agua en tianguis, cruceros y espacios públicos, principalmente durante las horas de mayor intensidad solar, ante temperaturas que han alcanzado entre los 35 y 38 grados centígrados. “Por indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro comenzamos este operativo para entregar agua gratuita y ayudar a prevenir golpes de calor entre las personas que salen a la calle, sobre todo a mediodía; estaremos muy pendientes de los pronósticos y reforzando estas acciones cuando la temperatura sea mayor a los 32 grados”, señaló.

Se instalarán módulos de hidratación, los cuales estarán atendidos por personal de la dependencia, ofreciendo servicio de primeros auxilios y revisión de signos vitales ante la posibilidad de síntomas en las personas.

Asimismo, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y evitar actividades físicas o recreativas al aire libre entre las 12:00 y las 16:00 horas, además de prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, quienes representan los sectores más vulnerables ante las altas temperaturas; hasta el momento no se han registrado reportes de emergencia relacionados con golpes de calor en el municipio.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de continuar implementando acciones preventivas y de apoyo directo a la ciudadanía, para fortalecer la protección y el bienestar de las familias mediante operativos cercanos y oportunos que permitan atender los efectos de la temporada de calor en todo el municipio.