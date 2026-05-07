JUAN MANUEL NAVARRO REAFIRMA ACCIONES MUNICIPALES Y RESULTADOS ANTE EL DESABASTO DE AGUA

* El Ayuntamiento asume la sustitución de la bomba del pozo «Praderas del Maurel» , del INTERAPAS, para devolver el servicio de agua potable a colonias afectadas, desde hace 6 días.

– Esta tarde de jueves, el pozo reactivaria el servicio para más de 10 mil viviendas.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, instruyó la intervención inmediata del Ayuntamiento en la reparación del pozo «Praderas del Maurel», con el objetivo de restablecer el suministro de agua potable a miles de familias afectadas por la falla del equipo hidráulico; ante la demora del organismo operador INTERAPAS para atender la avería, el Gobierno municipal instala una bomba sumergible que permitirá recuperar la operación del pozo y garantizar el abasto en colonias de alta densidad poblacional, consolidando además acciones encaminadas a que Soledad opere de manera propia y eficiente su sistema de agua potable.

La falla de la bomba original dejó sin servicio a sectores como Praderas del Maurel, Azaleas, San Francisco, Real Providencia, Los Agaves, Rivas Guillén, Hogares Primera Sección, San Antonio y parte de Lomitas, afectando a más de 10 mil viviendas; por indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento adquirió de manera inmediata una bomba sumergible, evitando que las familias continúen enfrentando afectaciones por la falta de agua.

Actualmente, se trabaja en la instalación de 60 tramos de la bomba para poner nuevamente en operación el pozo, labor que avanzó desde el mismo momento en que concluyó la extracción del equipo averiado, la nueva bomba, tendrá la capacidad de suministrar la misma cantidad de agua para mantener el servicio en beneficio de la población, de 60 litros por segundo. Se prevé que el pozo quede funcionando este mismo jueves por la tarde, una vez concluidas las pruebas y calibraciones eléctricas.

Estas acciones reflejan la capacidad operativa y de respuesta del Ayuntamiento para atender directamente problemáticas prioritarias, fortaleciendo el proyecto de desincorporación de INTERAPAS y avanzando hacia un modelo donde Soledad cuente con un sistema de agua administrado desde el propio municipio, cercano a las necesidades reales de la ciudadanía.

“El compromiso de este Gobierno municipal es actuar y dar resultados cercanos a la gente, no podíamos esperar mientras miles de familias seguían sin agua; por eso asumimos esta intervención con recursos y capacidad propia del Ayuntamiento, atendiendo de inmediato una necesidad urgente de la población”, expresó el Alcalde.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su política de cercanía social y respuesta inmediata a las necesidades de las familias, impulsando soluciones concretas para aminorar la problemática del desabasto de agua y fortalecer servicios públicos eficientes.