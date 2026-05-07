¿Qué encontró la FGR en el narcolaboratorio del Caso Chihuahua?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que en el narcolaboratorio del polémico caso Chihuahua donde presuntamente participaron agentes estadounidenses se incautaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas de precursores químicos, además de casi dos mil litros de metanfetamina.

En dicho narcolaboratorio de Chihuahua también se hallaron diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras.

El 19 de abril de 2026, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, en ese estado del norte de México.

En un comunicado, la FGR indicó que en el hallazgo del laboratorio clandestino en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, intervenido primeramente por la Fiscalía estatal el 17 y 18 de abril, agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Regional, responsable de la carpeta de investigación correspondiente, se trasladaron al lugar de los hechos.

Esto, “con el fin de tener conocimiento del hallazgo en el sitio y realizar el aseguramiento de los bienes, artefactos, productos y las sustancias encontradas en el mismo”.

Tras ello, dijo, se registró un inventario de la “totalidad de lo localizado” en el predio, que de acuerdo con los resultados de los dictámenes periciales “se trató de precursores químicos y químicos esenciales, en cantidades de más de 55 mil litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina”.

Además, la FGR explicó que se han llevado a cabo diversos dictámenes como la valuación, química forense y criminalística de campo, esto con la finalidad de determinar el valor comercial y la descripción de los objetos y los indicios asegurados.

También, señaló la institución, continuarán las investigaciones para “robustecer la indagatoria y permitan dar con los responsables”, toda vez que de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo del lugar se localizó sin personas, por lo que no hubo detenidos”.

La FGR indicó que inició el proceso legal de destino final de los precursores químicos asegurados y se mantiene coordinación con una empresa especializada en manejo de productos peligrosos y precursores químicos, para su debida destrucción.

El caso generó controversia después de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe operaciones de agentes extranjeros sin autorización federal.

Autoridades federales confirmaron después que los agentes estadounidenses no tenían acreditación para operar en México, mientras reportes de medios de EE.UU., que los vincularon con la CIA, aumentaron la polémica.

Esta semana, Sheinbaum Pardo respaldó la investigación en curso de la FGR y aseguró que es “muy importante saber si hubo injerencia de agentes extranjeros”.

Con información de EFE