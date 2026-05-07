REDOBLA AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS

* Durante esta semana, el Ayuntamiento realizó labores integrales de limpieza en colonias, avenidas y espacios públicos, logrando entornos armoniosos para las familias.

Con una cobertura permanente en colonias, calles, áreas verdes y espacios públicos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez intensificó durante esta semana las labores integrales de limpieza y mantenimiento urbano, fortaleciendo la imagen del municipio y garantizando entornos más armoniosos y ordenados para las familias; como resultado de estas acciones coordinadas por la Dirección de Servicios Municipales, se logró la recolección de residuos y maleza, además de la atención prioritaria en el Parque Urbano Los Agaves 5 y diversos puntos, en seguimiento a la política de cercanía y atención impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Asimismo, través del área de Imagen Urbana, se realizaron trabajos de barrido, deshierbe, poda, sopleteo y recolección de residuos en los andadores de la colonia Unidad Ponciano Arriaga (UPA), así como en la avenida San José, sus laterales y la calle principal de Valle de San Isidro. De igual manera, las cuadrillas municipales intervinieron espacios como Privada de Tehuacán en Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección; la explanada de acceso a la Cabecera Municipal y calles aledañas, además del camellón central de Cerrada del Bosque sobre avenida San Pedro.

Por su parte, el departamento de Aseo Público efectuó labores de limpieza en Circuito San Luis Rey y Circuito San Agustín, en la colonia San José, además de atender la parte exterior de la Escuela Secundaria José Vasconcelos, favoreciendo mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para estudiantes, peatones y habitantes de la zona.

Con trabajo constante en cada sector del municipio, el Gobierno Municipal mantiene firme su compromiso de preservar espacios públicos dignos, funcionales y cercanos a la población, respondiendo de manera directa a las necesidades de las y los soledenses mediante servicios eficientes y permanentes.