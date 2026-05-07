JUVENTUD SOLEDENSE RECIBE RESPALDO INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR EL CAMBIO Y ATENDER PROPUESTAS

* El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirmó su cercanía con las nuevas generaciones mediante espacios de diálogo, participación y construcción de proyectos.

Con el objetivo de fortalecer la participación de las juventudes y generar políticas públicas que resuelvan sus necesidades, este jueves, se llevó a cabo la segunda sesión del Consejo Municipal de la Juventud de Soledad de Graciano Sánchez, en el que se integraron diversas comisiones de trabajo enfocadas en temas prioritarios como educación, salud, igualdad de género, tecnología, deporte, arte, movilidad, transparencia y desarrollo económico y social, acciones impulsadas bajo la visión de un gobierno cercano, incluyente y de resultados encabezado por Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde.

Durante la sesión, encabezada por el director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Jesús Ferrer Torres, las y los jóvenes participantes expusieron inquietudes relacionadas con la prevención de adicciones, acceso a la educación, atención a la salud de niñas, niños y jóvenes, creación de espacios para la sana convivencia, impulso al deporte, igualdad de género, derechos de la comunidad LGBT+, cultura, emprendimiento y capacitación en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial; asimismo, se destacó el interés de las juventudes por involucrarse en actividades culturales y deportivas como la charrería, además de respaldar proyectos de innovación y economía para apoyar a nuevos emprendedores.

“Por instrucción del Alcalde, estas sesiones se estarán realizando cada mes para escuchar a las juventudes y convertir sus ideas en proyectos reales; no queremos que este Consejo sea únicamente para cumplir una agenda, queremos resultados y que las y los jóvenes se sientan verdaderamente escuchados”, expresó Ferrer Torres, quien reconoció la participación y el compromiso de las y los integrantes del organismo juvenil.

Añadió que el respaldo del Gobierno Municipal permitirá aterrizar propuestas viables en corto tiempo y fortalecer cada uno de los ejes impulsados por este sector de la población, con resultados y respaldo directo a las y los jóvenes.

Subrayó que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, continuará promoviendo acciones que impulsen el talento, la inclusión y las oportunidades para las nuevas generaciones, consolidando una administración sensible, participativa y atenta a todos los sectores de la población.