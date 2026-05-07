SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL PREPARADO CON PROTOCOLOS DE EMERGENCIA TRAS SIMULACRO 2026

• Con la evacuación exitosa del personal y un reporte de saldo blanco, el sistema penitenciario avala la operatividad de sus protocolos de emergencia.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) fortaleció sus protocolos internos de atención y reacción ante contingencias, luego de la participación de los centros penitenciarios estatales en el Primer Simulacro Nacional 2026.

La titular de la dependencia, Carmen Concepción Villa Galarza, señaló que las acciones desarrolladas en los cinco centros de reinserción social permitieron verificar la coordinación entre personal de custodia, brigadas internas y corporaciones de auxilio externas, reforzando los mecanismos preventivos y de actuación inmediata.

Como parte de estas evaluaciones, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tancanhuitz se activaron protocolos especializados por simulación de incendio, atención médica y control perimetral, con participación de elementos de la Guardia Civil Estatal, cuerpos de emergencia y autoridades municipales, quienes trabajaron de manera coordinada bajo supervisión de Protección Civil.

Por su parte el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, destacó que estos ejercicios permiten mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la cultura de la prevención y mantener actualizados los protocolos de actuación ante cualquier eventualidad, priorizando en todo momento la seguridad del personal, de las personas privadas de la libertad y de sus visitantes.