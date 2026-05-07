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Seguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE OPERATIVOS EN LAS CUATRO REGIONES

By Redacción
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jueves, mayo 7, 2026

• En Ciudad Valles la GCE aseguró 133 bolsas de marihuana y detuvo a un presunto integrante de un grupo criminal.

Derivado de las acciones operativas permanentes y los trabajos de inteligencia en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en el municipio de Ciudad Valles a Eduardo “N” de 56 años, quien presuntamente estaría vinculado a un grupo criminal, asegurándole más de un centenar de bolsas con marihuana.
Los hechos ocurrieron durante los recorridos de seguridad y vigilancia implementados por la corporación en la región Huasteca, donde los elementos estatales detectaron al individuo en actitud sospechosa, asegurándole bolsas con marihuana, así como un vehículo presuntamente utilizado para actividades ilícitas.
El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene un trabajo permanente y sin límites para fortalecer la paz y la seguridad de las familias potosinas.

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