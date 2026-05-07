ESTADO FORTALECE MANTENIMIENTO DE CAMINOS

• Durante abril, la Junta Estatal de Caminos atendió 360 kilómetros de rutas en las cuatro regiones para mejorar la movilidad y seguridad de las y los potosinos.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener en mejores condiciones la red carretera Estatal, la Junta Estatal de Caminos (JEC) intensificó durante abril los trabajos de conservación y mantenimiento en distintos municipios, alcanzando la atención sin límites de 360 kilómetros de caminos que conectan comunidades y fortalecen el traslado de personas, mercancías y servicios.

El titular de la Junta, Francisco Reyes Novelo, informó que las labores llegaron a municipios como Cedral, Xilitla, Tamazunchale, Ciudad Valles, Aquismón, San Martín Chalchicuautla, Villa Juárez, Matehuala, Axtla, Coxcatlán, Real de Catorce y la capital. Entre las tareas realizadas destacan chapoleo, limpieza, desazolve de cunetas, rehabilitación de señalamientos, pintura horizontal, bacheo y supervisión constante en zonas con riesgo de derrumbes para conservar caminos más seguros y funcionales.

Las cuadrillas también intervinieron rutas como Santa Bárbara-Tancuime, en Aquismón; Providencia, en San Martín Chalchicuautla; Santa Rita del Sotol, en Cedral; El Túnel-El Jobo, en Xilitla; además del camino hacia Tezapotla, en Tamazunchale, y hacia Santa María del Refugio, en Real de Catorce. Estas mejoras en vialidades reflejan el cambio que se vive y se siente con trayectos más accesibles y en mejores condiciones para miles de familias potosinas.