SAN LUIS SIGUE SUMANDO MEDALLAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL

• La delegación potosina de natación volvió a destacar al conquistar dos medallas de oro y una de plata durante la segunda jornada de competencias.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona al deporte en todas las disciplinas, las y los atletas potosinos continúan brillando en la Olimpiada Nacional, la máxima justa juvenil del país. Durante la jornada, Paloma Palacios conquistó la medalla de oro en los 400 metros libres con un tiempo de 4:34:87, resultado con el que además llegó a dos preseas doradas dentro de la competencia nacional.

La segunda medalla de oro llegó por conducto de Liseska Gallegos, quien dominó la prueba de 100 metros dorso al detener el cronómetro en 1:04:71, mostrando gran nivel competitivo dentro de la alberca. A su vez, Diego García aportó una medalla de plata en los 200 metros pecho tras registrar un tiempo de 2:23:62. El desarrollo sin límites al deporte potosino continúa impulsando a nuevas generaciones de atletas que hoy compiten y destacan a nivel nacional.

Con estas tres preseas, San Luis Potosí amplía su cosecha dentro de la disciplina de natación y demuestra el cambio que se vive y se siente con jóvenes deportistas mejor preparados, competitivos y capaces de colocar al Estado entre los protagonistas del deporte nacional.