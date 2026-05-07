ESTADO AJUSTA CALENDARIO ESCOLAR POR TEMPERATURAS EXTREMAS

* La medida busca proteger la salud de más de 530 mil estudiantes de educación básica ante las olas de calor previstas para las próximas semanas en San Luis Potosí.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de priorizar el bienestar de la comunidad educativa, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó el ajuste al calendario escolar para escuelas públicas y privadas de nivel básico, luego de los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) encabezada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia detalló que el periodo vacacional comprenderá del 6 de junio al 16 de agosto, por lo que las y los alumnos concluirán clases el próximo 5 de junio y retomarán actividades el 17 de agosto. En el caso del personal docente, las labores finalizarán el 12 de junio y el regreso será el 10 de agosto. Estas medidas forman parte de las acciones sin límites para proteger a niñas, niños y adolescentes ante las condiciones climáticas extremas pronosticadas para el verano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante este año podrían registrarse temperaturas de hasta 45 grados centígrados en regiones como la Huasteca y el Altiplano, además de valores superiores a los 40 grados en el Centro del Estado. La implementación de medidas preventivas forma parte del cambio que se vive y se siente al colocar la salud y seguridad de las familias potosinas como una prioridad.