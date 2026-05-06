SOLEDAD ESTRENA NUEVA ETAPA: AYUNTAMIENTO OPERARÁ EN NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA PRÓXIMA SEMANA

* A partir del 13 de mayo, el Gobierno Municipal brindará atención más ágil y cercana en un espacio que dignifica el servicio público y fortalece el desarrollo social.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que a partir del 13 de mayo, el Ayuntamiento comenzará a operar en la nueva Unidad Administrativa Municipal, un complejo donde se concentrarán todas las áreas para brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a las y los ciudadanos; actualmente, se desarrolla el proceso de mudanza de dependencias, como parte de una estrategia integral orientada a mejorar los servicios públicos y fortalecer la cercanía con las familias soledenses.

El Alcalde destacó que este nuevo edificio representa un paso firme hacia la modernización del municipio, al dignificar el servicio público y ofrecer espacios adecuados para la atención ciudadana; subrayó que esta acción responde a su compromiso de consolidar un gobierno que escucha y atiende, con infraestructura funcional que facilite la realización de trámites y servicios en un solo lugar, en beneficio de todos los sectores de la población.

“Estamos dando un paso histórico para Soledad; esta Unidad Administrativa es un magno edificio, es una herramienta para servir mejor a nuestra gente, para estar más cerca de quienes más lo necesitan y para garantizar una atención moderna, digna y eficiente”, expresó el Alcalde.

Añadió que las y los trabajadores tendrán espacios amplios para desarrollar su función diariamente, con calidad, inmediatez, eficacia y cercanía. Tener este mega espacio significa cambiar la actitud de cada empleado y empleada municipal, de transmitirles un orgullo y una responsabilidad gubernamental con compromiso y armonía, porque se desenpeñarán en oficinas agradables, completas y vanguardistas.

Con esta nueva sede, el Gobierno Municipal impulsa el desarrollo social de la zona y consolida a Soledad de Graciano Sánchez como una ciudad integral, vanguardista y visionaria; esta acción forma parte de una política pública enfocada en el bienestar de las familias, el fortalecimiento institucional y la construcción de un municipio con servicios de calidad, en el que cada decisión se toma con sentido social y en atención directa a las necesidades de la población.