CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PARTICIPÓ EN SIMULACRO NACIONAL

• Con tres ejercicios realizados de forma simultánea, autoridades y brigadistas lograron desalojos eficientes en la comandancia de la GCM, Hospital General y en Plaza Citadina, para fortalecer la seguridad de la población.

En un ejercicio coordinado y con resultados sobresalientes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo este miércoles tres simulacros con hipótesis de incendio, simultáneo al nacional en la comandancia de la Guardia Civil Municipal, el Hospital General de Bienestar y en una plaza comercial, destacando que estos ejercicios son acciones que reflejan el compromiso permanente de salvaguardar a las familias soledenses mediante capacitación constante y cercanía con la ciudadanía, labor que se impulsa siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director del Sistema Municipal de Protección Civil, Martín Bravo Galicia puntualizó sobre el simulacro en la Guardia Civil Municipal, que se logró el desalojo de 70 elementos en un tiempo récord de 3 minutos, con atención inmediata a una persona con hipótesis de lesión, cumpliendo con los parámetros establecidos y demostrando una respuesta eficaz en materia de prevención.

Destacó la coordinación entre corporaciones de emergencia y la preparación de las brigadas internas, lo que permitió que este primer simulacro en la comandancia se desarrollara de forma exitosa; subrayó que estos resultados son producto de la dedicación de los elementos y del trabajo conjunto que fortalece la cultura de la prevención en beneficio de la población.

De manera paralela, se supervisaron dos simulacros más en el Hospital General de Bienestar y la plaza comercial Citadina, donde cerca de 250 personas se evacuaron en un tiempo de 6 minutos con 50 segundos, además de atender la hipótesis de una persona con paro cardíaco; la participación de brigadistas de los distintos establecimientos permitió una evacuación ordenada de alrededor de visitantes y trabajadores, incluyendo 70 personas del área de cines, lo que evidenció la organización y la respuesta oportuna ante emergencias.

El funcionario informó que este tipo de ejercicios, que se realizan al menos dos veces al año conforme a la normativa, permiten mejorar la capacidad de reacción y fortalecer la cultura de Protección Civil entre la población, por lo que se prevé que el próximo simulacro del 19 de septiembre se desarrolle en la nueva Unidad Administrativa Municipal.

Así, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía, priorizando la seguridad de todos los sectores y manteniéndose cercano a las familias para construir un entorno más seguro.