INSCRIPCIONES ABIERTAS A TALLERES Y CLASES DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN SOLEDAD

• Clases de danza folclórica, zumba, kung fu, box y entrenamiento funcional promueven salud, identidad y convivencia en colonias y espacios municipales.

Con una oferta dinámica, accesible y pensada para el desarrollo integral de las juventudes y las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, impulsa una amplia cartelera de actividades deportivas y culturales abiertas a la población en general, que fortalecen la sana convivencia, el talento local y estilos de vida saludables, acciones que se realizan siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Entre las opciones destaca la danza folclórica, con dos agrupaciones: Danza Metzonalli, que imparte clases viernes de 16:00 a 18:00 horas y sábados de 12:00 a 17:00 horas; y la Agrupación Folklórica Cacuetlachtl, con sesiones sábados y domingos de 09:00 a 11:30 horas y de 11:00 a 14:00 horas, espacios donde niñas, niños y jóvenes fortalecen su identidad cultural y expresan sus raíces en un ambiente cercano y formativo.

En el ámbito deportivo, se ofrece fitness funcional a cargo de Alejandro Zambrano, con clases lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 10:00 horas, así como Kung Fu impartido por Roberto López González, lunes y viernes de 20:30 a 21:30 horas; además de boxeo con Mauricio “Bull” Gutiérrez, con entrenamientos lunes a jueves en horario vespertino y sesiones específicas lunes de 19:30 a 21:30, martes a jueves de 18:30 a 21:30, viernes de 18:00 a 20:00 horas, actividades que fomentan disciplina, autocuidado y desarrollo físico en un entorno seguro y accesible.

Asimismo, se suman clases de zumba abiertas para todas y todos, que se realizan martes, miércoles y jueves de 08:00 a 09:00 horas con Natalia Mendoza, así como en horario vespertino de 17:00 a 18:00 horas con Sol Aguilar, además de una sesión adicional los lunes de 16:00 a 17:00 horas, brindando espacios accesibles para la activación física, la convivencia y el bienestar de las familias.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de la población, escuchar y atender a las juventudes y a todos los sectores, generando oportunidades de crecimiento, recreación y bienestar; el Instituto Municipal de la Juventud mantiene abiertas estas alternativas para que más personas se integren y aprovechen espacios que fortalecen el tejido social y proyectan a Soledad como un municipio activo, incluyente y con visión de futuro.