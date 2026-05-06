Gobierno de la Capital impulsa vinculación empresarial con Segundo Networking San Luis Capital

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Desarrollo Económico y con CMIC San Luis Potosí como anfitrión, busca fortalecer alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo local.

Con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico y la competitividad de las empresas locales, el Gobierno Municipal de San Luis Capital, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, lanzó la convocatoria para participar en el Segundo Networking San Luis Capital, un espacio diseñado para generar conexiones de alto valor entre empresarios.

Este encuentro, que contará con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) San Luis Potosí como anfitrión, permitirá a las y los participantes establecer alianzas estratégicas, ampliar su red de contactos y acceder a nuevas oportunidades de negocio en un entorno enfocado en el desarrollo y la colaboración.

El Ayuntamiento capitalino destacó que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para dinamizar la economía local, respaldar al sector empresarial y consolidar a San Luis Capital como un polo de desarrollo, por lo que invitó a las empresas interesadas a registrarse, ya que el cupo es limitado.