DIF de San Luis Capital implementa acciones estructurales para erradicar la violencia familiar

Durante la presentación del curso-taller de reeducación “Reflexión y Cambio”, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, señaló que «nuestro objetivo es intervenir desde el origen para generar cambios reales y duraderos».

El Alcalde Enrique Galindo señaló que el objetivo es modificar conductas, por lo que este programa atiende a varones susceptibles de generar violencia, con lo que se protege y fortalece a las familias potosinas.

Flor Lilián Estrada, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de los Servicios de Salud en el Estado de San Luis Potosí, señaló que esta estrategia impulsa la educación en valores y la reducción de conductas ilícitas futuras, mediante acciones enfocadas en garantizar derechos como la educación y la salud para disminuir los índices de violencia familiar en San Luis Amable.

SLP.- En un giro de vanguardia hacia la atención estructural de la violencia familiar, el Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, encabezado por la Presidenta Estela Arriaga Márquez, puso en marcha el curso-taller “Reflexión y Cambio”, enfocado en la reeducación de hombres mayores de 18 años que se encuentran en una relación, con el objetivo de transformar conductas y proteger a las familias potosinas desde el origen del problema.

Arriaga Márquez subrayó que este esfuerzo responde a una problemática que exige acciones de fondo y no solo medidas reactivas. “Hay razones de fondo para cuidar a nuestra gente de San Luis Capital, y eso implica intervenir desde el origen del problema, generando cambios reales y duraderos”, afirmó.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que visibilizar la violencia no es suficiente si no se acompaña de acciones que generen cambios reales: “Se trata de modificar conductas y avanzar hacia una política pública efectiva que proteja a las familias potosinas”, expresó.

El Presidente Municipal explicó que el programa se integra a una política pública municipal que reconoce que la erradicación de la violencia familiar requiere atender tanto a las víctimas como a quienes la ejercen, con estrategias que inciden directamente en la conducta y la dinámica familiar.

El taller “Reflexión y Cambio” contempla 25 sesiones con enfoque terapéutico, en las que se abordan temas como autoconocimiento, gestión emocional, deconstrucción de creencias y construcción de relaciones basadas en el respeto, la equidad y la responsabilidad. Este modelo incluye la participación voluntaria de los usuarios, así como canalizaciones a través de instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Justicia Cívica, garantizando en todo momento un trato digno, profesional y confidencial. Como parte de la presentación de este programa, el Alcalde Enrique Galindo y la Maestra Estela Arriaga, entregaron constancias otorgadas por la UASLP, a través de su Facultad de Psicología, a quienes acreditaron el Curso-Taller en «Facilitación de Procesos sobre Masculinidades para el Programa Municipal «Reflexión y Cambio».

Además, el programa cuenta con respaldo académico y técnico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de los Servicios de Salud, lo que fortalece su enfoque integral y su sustento metodológico. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, destacó la necesidad de reforzar también el marco legal para actuar de manera preventiva ante situaciones de riesgo, mientras que Flor Lilian Estrada, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de los Servicios de Salud en el Estado de San Luis Potosí, señaló que esta iniciativa representa un paso relevante en materia de igualdad de género y coordinación institucional, con acciones enfocadas en garantizar derechos.

Con esta acción, el DIF Municipal consolida una estrategia que apuesta por la prevención y la reeducación como herramientas clave para reconstruir el tejido social, atendiendo no solo las consecuencias de la violencia, sino sus causas.