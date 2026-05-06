SAN LUIS FORTALECE LAZOS EN FORO LOGÍSTICO DE NORTEAMÉRICA

• Participa en NASCO 2026 en Canadá para fortalecer comercio, logística y atracción de inversiones.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la atracción de inversiones y el crecimiento económico, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, inició actividades en la NASCO 2026 Continental Reunion, en Saskatchewan, Canadá, el principal foro logístico y comercial de Norteamérica, donde San Luis Potosí se posiciona como un actor clave en el dinamismo regional con una visión de desarrollo sin límites.

Durante esta primera jornada, el funcionario sostuvo un encuentro estratégico con el ex primer ministro de Canadá, Stephen J. Harper, y con el Honorable Scott Moe, primer ministro de Saskatchewan, con quienes intercambió visiones sobre logística y seguridad energética, sectores en los que la entidad destaca por su infraestructura industrial, además de avanzar en la instrucción de estrechar lazos con tomadores de decisión de alto nivel para consolidar al Estado como destino preferido de inversión extranjera.

Con una agenda que incluye reuniones con líderes gubernamentales de México, Estados Unidos y Canadá, San Luis Potosí proyecta una imagen de modernidad y apertura, preparando el terreno para importantes anuncios que impulsarán el desarrollo económico y la generación de empleos mejor pagados, reflejando el cambio que se vive y se siente en la consolidación del Estado dentro de la cadena de suministro global.