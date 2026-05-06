¡NUEVO ESPACIO RECREATIVO LLENARÁ DE VIDA A SOLEDAD!

El Parque Urbano de la colonia 21 de Marzo avanza con fuerza y ya deja ver una transformación total pensada para niñas, niños y jóvenes.

Por impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el área ya luce completamente intervenida: el terreno ha sido limpiado y nivelado, se trabaja con maquinaria pesada en la preparación del suelo y se realizan trazos que darán forma a las nuevas áreas deportivas y de convivencia; estructuras que antes ocupaban el espacio, como el tanque elevado y zonas deterioradas, han sido retiradas para dar paso a un entorno moderno, ordenado y funcional.

Las labores continúan en distintos frentes, con cuadrillas ejecutando excavaciones y adecuaciones que permitirán la instalación de canchas, juegos infantiles y espacios recreativos; la antigua imagen del lugar comienza a quedar atrás para convertirse en un parque seguro, iluminado y pensado para que las y los jóvenes se activen, las niñas y niños jueguen libremente y las familias convivan con tranquilidad.

Con una inversión superior a 9.3 millones de pesos, este proyecto beneficiará a más de 14 mil 200 habitantes, dando muestra de un Gobierno cercano que escucha y atiende; en Soledad, el cambio se vive en cada colonia, creando espacios donde las familias pueden reunirse, disfrutar y construir comunidad.