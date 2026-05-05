SOLEDAD PROYECTA UNA NOCHE DE OTRO PLANETA CON FUNCIÓN ESPECIAL DE STAR WARS

* Con entrada libre y palomitas gratis, el Gobierno Municipal acerca experiencias cinematográficas a la población, fortaleciendo la convivencia familiar.

La fuerza galáctica llega a Soledad de Graciano Sánchez con una función cinematográfica imperdible y totalmente gratuita: este jueves 07 de mayo a las 18:00 horas, el Teatro y Centro Cultural de Soledad será sede de la proyección especial de Star Wars: “El Imperio Contraataca”, como parte de una oferta cultural que, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, acerca entretenimiento de calidad a todas las familias del municipio.

A través de la Dirección de Cultura y Turismo, el Ayuntamiento impulsa esta experiencia única con entrada libre y palomitas gratuitas, pensada para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de un clásico del cine en un ambiente cercano, accesible y de convivencia, fortaleciendo los espacios públicos como puntos de encuentro para la comunidad.

Esta actividad responde a la visión de un Gobierno Municipal que se mantiene cercano a su gente, que escucha y atiende las necesidades de la población, generando opciones culturales incluyentes que promueven la unión familiar y el sano esparcimiento en cada rincón de Soledad.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de llevar cultura y entretenimiento a todos los sectores, consolidando un municipio dinámico, participativo y con oportunidades para que todas y todos vivan experiencias memorables sin costo alguno.