ESCUELAS Y VIVIENDAS DE SOLEDAD, CON APOYO MUNICIPAL DE ABASTO DE AGUA: ALCALDE

* Mediante pipas y atención directa, el Gobierno Municipal garantiza el suministro en zonas afectadas, priorizando a estudiantes y familias ante la alta demanda.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, instruyó reforzar el abasto de agua potable en colonias y escuelas del municipio mediante la entrega constante en pipas, priorizando a la población estudiantil y a las familias ante la temporada de calor y las afectaciones en la red hidráulica, coadyuvando a garantizar el bienestar social y el desarrollo digno de las y los habitantes.

Al respecto, informó que en la última semana, se brindó suministro en colonias como Real Providencia, El Escobillal, Rancho Pavón, Villa de Cactus, La Raza, Las Flores, San Felipe, Textil, Cabecera Municipal, Rinconada de B. Anaya y San Antonio, respondiendo a la encomienda de mantener cercanía con la ciudadanía y garantizar servicios básicos esenciales, como es el derecho al agua.

En el caso del sector educativo, escuelas de nivel básico y medio superior han requerido hasta tres pipas por semana, sumándose nuevos planteles conforme avanzan los días, con un aumento aproximado del 10 por ciento en solicitudes, sin que se hayan registrado suspensiones de clases por falta de agua. De acuerdo con la programación semanal, el municipio opera con alrededor de 17 entregas que se distribuyen durante la semana, atendiendo una lista de al menos 24 solicitudes de planteles, lo que ha representado un reto operativo ante el incremento en la demanda

El Alcalde destacó que la coordinación con directivos escolares es permanente para atender esta necesidad esencial, especialmente en instituciones con alta matrícula, como el Colegio de Bachilleres (COBACH) 01, donde el consumo es mayor. “Estamos mandando pipas a las escuelas y tenemos mucha comunicación con ellos; en la medida de las posibilidades cumplimos, el contacto es constante y a través del Ayuntamiento se les apoya con el abastecimiento”, expresó, al subrayar que este servicio es fundamental para el bienestar de niñas, niños y jóvenes durante la actual temporada.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a todos los sectores, especialmente a quienes más lo necesitan, al mantener una estrategia cercana con las familias, comunidades educativas y zonas vulnerables, asegurando el acceso al agua como un derecho básico y una prioridad en la agenda pública, en seguimiento a la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.