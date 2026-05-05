MUNICIPIO DE SOLEDAD CONVOCA A PARTICIPAR EN SIMULACRO NACIONAL ESTE 6 DE MAYO

• Protección Civil Municipal coordinará ejercicios en espacios con alta concentración de personas para evaluar tiempos de respuesta y evacuación.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, convoca a la población a participar en el Simulacro Nacional que se realizará este 6 de mayo a las 11:00 horas, como parte de una estrategia preventiva que busca fortalecer la cultura de la autoprotección y la respuesta oportuna ante emergencias, en apego a las indicaciones del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Como parte de esta actividad, en el municipio se llevarán a cabo dos puntos clave de participación: el Hospital General de Soledad y la Plaza Comercial Citadina, espacios con alta concentración de personas donde se pondrán a prueba protocolos de evacuación, tiempos de respuesta y coordinación entre brigadas internas y cuerpos de emergencia; este simulacro se activará de forma simultánea con la alerta nacional emitida a través de dispositivos móviles, lo que permitirá medir la reacción inmediata de la ciudadanía y de las unidades operativas.

El titular del Sistema Municipal de Protección Civil, Martín Bravo Galicia destacó la relevancia de sumarse a estas prácticas: “Como cada año hemos estado atentos a las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro, es fundamental que la población participe y se sensibilice, que aprenda a seguir indicaciones de los brigadistas y sepa cómo actuar ante cualquier contingencia, este tipo de ejercicios no toma más de 10 o 15 minutos y puede hacer la diferencia en una situación real, buscamos que la evacuación se realice en menos de cinco minutos y que todos identifiquen sus puntos de reunión”.

Añadió que en ambos espacios existen brigadas previamente conformadas que estarán identificadas con chalecos especiales, encargadas de coordinar la evacuación, mientras que Protección Civil supervisará rutas, tiempos y condiciones de seguridad, incluso con ejercicios sorpresa para evaluar la reacción real. Subrayó que, ante eventos recientes como sismos de baja magnitud, cambios climáticos, incendios y rachas de viento, es indispensable que las familias estén preparadas y organizadas.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantenerse cercano a las familias, a través de acciones que salvaguarden la integridad de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, escuchando y atendiendo las necesidades de la población, al tiempo que impulsa la capacitación constante para que cada hogar esté preparado ante cualquier eventualidad.