ESTADO ATIENDE INCENDIOS FORESTALES EN SANTA MARÍA DEL RÍO Y CÁRDENAS

• Se prevé que ambos incendios queden liquidados en el transcurso del día.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la protección civil y la atención oportuna de emergencias, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que actualmente se atienden dos incendios forestales en los municipios de Cárdenas, en la zona de la Presa de Nopales, y en Santa María del Río, en la comunidad de El Molino, los cuales presentan avances del 90 y 70 por ciento de control, respectivamente, con la expectativa de ser liquidados en el transcurso de este día.

En estas labores participan de manera coordinada personal de la Comisión Nacional Forestal, gobiernos municipales, voluntarios y Protección Civil Estatal, reflejando el cambio que se vive y se siente sin límites en San Luis Potosí, con una respuesta eficaz y articulada ante contingencias. El titular de la dependencia, Cesar Manuel Rocha Moreno, señaló que las altas temperaturas derivadas de la segunda onda de calor del 4 al 8 de mayo han sido un factor determinante para la generación de estos incendios.

Asimismo, informó que en lo que va del año se han registrado 77 incendios forestales, con una afectación aproximada de 23 mil hectáreas de vegetación, principalmente en municipios de las regiones Altiplano y Media. Recordó que el siniestro de mayor magnitud ocurrió en el municipio de Santo Domingo, con más de 15 mil hectáreas afectadas, y descartó que en el Estado se hayan registrado decesos relacionados con el llamado golpe de calor.