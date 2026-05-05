GOBIERNO ESTATAL REFUERZA VACUNACIÓN DURANTE TODO MAYO

• La jornada ampliada busca proteger a la población más vulnerable y facilitar el acceso a servicios de inmunización.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la prevención y acercar servicios de salud a las familias, se amplía durante todo mayo la campaña de vacunación 2026, tras la Semana Nacional realizada del 25 de abril al 2 de mayo, permitiendo reforzar la atención en unidades médicas y llevar las dosis a más personas, especialmente a niñas y niños menores de nueve años, mujeres embarazadas y quienes no han completado su esquema, mediante un impulso sin límites que prioriza el bienestar.

Esta jornada intensiva refleja el cambio que se vive y se siente con esquemas más amplios y cercanos, que llegan a colonias periféricas, comunidades rurales y pueblos indígenas, reduciendo barreras de acceso y facilitando que más personas puedan proteger su salud de forma oportuna. Para este periodo, los Servicios de Salud establecieron la meta de aplicar más de 70 mil dosis con la participación coordinada de distintas instituciones.

Se aplicarán vacunas como BCG, Hexavalente, SRP, SR, DPT, Antirotavirus y Antineumocócica conjugada, además de dosis específicas para mujeres embarazadas como TdPa y VRS. También se contemplan refuerzos de Td, así como vacunas contra hepatitis A y B, junto con la revisión de la Cartilla Nacional de Salud (CNS) y la instalación de puestos de vacunación en puntos estratégicos para facilitar el acceso a estos servicios.